Польша выбрала вооружение для новых фрегатов

Польша определила конфигурацию вооружения для перспективных фрегатов, которые создают в рамках программы Miecznik. Корабли получит британские ракеты и артиллерийские установки. Об этом сообщает Defence24.

Представитель управления по вооружению Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил, что корабли получат торпеды MU-90 и ракеты серии RBS. В качестве основного средства противовоздушной обороны для фрегатов выбрали зенитные ракеты CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Ракетное вооружение дополнят артиллерийские установки калибра 76 миллиметров и 35 миллиметров.

Фрегат получит ангар и вертолетную площадку, а в состав радиоэлектронного оборудования войдет гидролокатор, а также радары для наблюдения за морскими и воздушными целями.

Запуск ракеты семейства CAMM впервые осуществили в 2011 году. Максимальная дальность ракет серии CAMM составляет 45 километров. Боеприпас оснащен активным радиочастотным искателем, который позволяет осуществлять запуск без дополнительных РЛС управления огнем.

Ранее стало известно, что польские фрегаты построят на платформе британских кораблей Type 31 Arrowhead 140.

В ноябре 2021 года Британия и Польша подписали соглашение, которое подразумевает участие иностранных компаний в создании системы противовоздушной обороны Narew. Польская разработка может получить ракету CAMM.