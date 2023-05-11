По мнению Дугласа Макгрегора, украинские вооруженные силы "близки к полному краху"

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Украинское руководство готово пойти на все, чтобы попытаться втянуть США в конфликт на своей стороне. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, тактика украинских войск оборачивается для них катастрофой. "Они потеряли 300 тыс. убитыми", - заявил Макгрегор в беседе с племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, претендующим на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост главы американского государства Робертом Кеннеди-младшим, запись которой опубликована в его Youtube-канале.

"Это невосполнимые потери, - продолжил Макгрегор. - На текущий момент мы имеем отчаявшийся режим в Киеве, который готов пойти на все, чтобы попытаться втянуть Соединенные Штаты в войну на своей стороне". По мнению экс-советника главы Пентагона, украинские вооруженные силы "близки к полному краху".