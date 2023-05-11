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Известия.ru

В Пентагоне объяснили цель нового пакета военной помощи Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Пентагон подчеркнул, что новый пакет помощи Украине не связан с ближайшими планами Киева

Новый пакет американской военной помощи объемом $1,2 млрд предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе. Об этом во вторник, 9 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Это так. Следующим шагом в этом процессе (передачи помощи. — Ред.) станет оценка дополнительных возможностей передачи средств для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе», — сообщил он.

Райдер указал на то, что новый пакет помощи предоставят в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Минобороны США заключит контракты с производителями, чтобы не предоставлять технику и средства напрямую из запасов Пентагона.

Ранее в этот день Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму $1,2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Данный транш включает средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных систем с украинскими, услуги спутниковой съемки, а также поддержка в обслуживании военной техники.


До этого, 1 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Официальные лица Киева в свою очередь не раз требовали от Запада дополнительную военную помощь. В особенности они запрашивали авиацию, так как страна нуждается в защите своего воздушного пространства, где сейчас доминируют российские силы.

Кроме того, 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что вооруженным силам страны удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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