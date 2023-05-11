Войти
ТАСС

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи Киеву рассчитан на долгосрочную перспективу

47
0
0
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Пакет помощи объемом $1,2 млрд предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Новый пакет американской военной помощи предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе и не связан с возможным контрнаступлением вооруженных сил страны. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Это так, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. - Следующим шагом в этом процессе [предоставления помощи] станет оценка того, какие дополнительные возможности [в сфере безопасности] профинансировать для того, чтобы удовлетворить нужды Украины в долгосрочной перспективе".

Райдер отметил, что новый пакет помощи объемом $1,2 млрд предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Министерством обороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Во вторник США выделили Украине новый пакет военной помощи, в который включены "дополнительные системы ПВО и боеприпасы", "оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО", "боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам", артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники. Указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине для "укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребности в артиллерийских боеприпасах". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
19.04.2023
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
22.12.2022
Сергей Шойгу подвел итоги деятельности ВС РФ в 2022 году и определил задачи на очередной период
19.08.2022
Президент Португалии подчеркнул важность роли ООН в урегулировании конфликта на Украине
21.03.2022
Генерал морской пехоты США проанализировал влияние операции на Украине на возможное наступление Китая на Тайвань
05.07.2021
Российский Су-35 против Еврофайтера: кто погибнет в перестрелке? (The National Interest, США)
03.03.2020
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
09.11.2017
Ядерный ад для стран Балтии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие