Южнокорейская ракета "Нури" 24 мая должна вывести на орбиту восемь спутников

Республика Корея впервые самостоятельно выведет спутник с практической функцией, а не только для сбора информации о полете ракеты

СЕУЛ, 7 мая. /ТАСС/. Южнокорейские инженеры и ученые завершают подготовку к третьему запуску ракеты "Нури", которая, как планируется, 24 мая выведет на орбиту малый спутник NEXTSat-2 и семь кубсатов. Как указали в воскресенье в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, Республика Корея впервые самостоятельно выведет спутник с практической функцией, а не только для сбора информации о полете ракеты.

"Третий запуск "Нури" имеет большое значение, поскольку представляет собой первую попытку запустить коммерческий спутник на ракете", - заявили в министерстве. NEXTSat-2 весит почти 180 кг, его разработала организация при Корейском институте наук и технологий. Он предназначен для наблюдения за уровнем радиации в космосе и проверки технологий. Власти также указали, что впервые в подготовке и управлении запуском будет участвовать частная компания - Hanwha Aerospace.

"Во время первого и второго запусков "Нури" проверялись характеристики полета: на борту был макет спутника и спутник, записывающий данные о полете. В этот раз полезная нагрузка полностью отличается: [на борту будет] основной груз в виде NEXTSat-2 и семи кубсатов южнокорейского производства", - сказал высокопоставленный сотрудник Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) Ко Чжон Хван, курирующий проект "Нури".

Власти Республики Корея отметили, что все восемь спутников уже доставлены в космический центр Наро, в том числе четыре кубсата под общим названием SNIPE. Южнокорейские СМИ указывают, что эти кубсаты ранее планировалось запустить на российской ракете в 2022 году, но реализации договоренностей помешал конфликт на Украине. Третий запуск "Нури" запланирован на 24 мая в 18:24 (12:24 мск) с возможной поправкой до 30 минут в зависимости от погодных условий.

В октябре 2021 года состоялся первый пуск ракеты "Нури" полностью южнокорейской разработки. Она сумела достичь заданной высоты 700 км, но вывести макет спутника на орбиту не удалось. 21 июня 2022 года состоялся второй - успешный - запуск. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, спутник для проверки характеристик полета и четыре кубсата. Президент Юн Сок Ёль заявил тогда , что данное событие открыло стране "дорогу в космос".