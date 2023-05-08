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ТАСС

Стивен Сигал планирует рассказать про события в зоне СВО в своем документальном фильме

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Стивен Сигал
Стивен Сигал во время посещения выставки "Оружие и охота - 2013" в Москве.
Источник изображения: Михаил Синицын/ РГ

Актер сообщил, что ранее посетил горячие точки в зоне конфликта и пообщался с большим количеством солдат

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал готовит документальный фильм про события в зоне спецоперации, который покажет "всю правду" о происходящем вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил сам актер на пресс-конференции в Самаре.

"Сейчас в разработке [находится] документальный фильм про события, которые происходят в зоне СВО, поскольку я считаю, что это большая задача - показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду, доказать и показать, что это не было нашим вторжением, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО, США и других стран", - сказал Сигал. Он отметил, что участие в художественных кинопроектах есть "в более дальних планах", после окончания документального фильма.

Сигал рассказал, что ранее посетил горячие точки в зоне СВО и пообщался с большим количеством солдат, в основном, российских. "Но [я] также общался и с той стороной. Для меня было шоком, что местные украинцы - местное население - считают, что у них нацистов нет", - сообщил актер.

Сигал выразил мнение, что сейчас 99% информации про события на Украине публикуется в зарубежных СМИ людьми, которые никогда там не были. "Скорее всего, эту информацию им, скажем так, мягко подсовывают аналитические центры, которые также находятся в США", - добавил актер. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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