Российские винтовки «Севастополь» и «Возмездие» модернизированы в ходе СВО

Российские винтовки «Севастополь» и «Возмездие» модернизированы в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«У нас за время спецоперации прошли модернизацию несколько моделей винтовок. Они очень сильно поменялись как по облику, так и по другим характеристикам», — сказал основатель компании.

По его словам, модели были облегчены, а их конструкция — унифицирована. В частности, у «Севастополя» изменились шасси, цевье, коробка, затвор, муфта и приклад.

В феврале Lobaev Arms пообещал вдвое увеличить производство высокоточных снайперских винтовок.

В октябре 2022 года Лобаев заявил, что Lobaev Arms создала первую работающую на дистанционном управлении антиснайперскую систему «Рубеж».