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Российская компания удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок в феврале

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Фото: страница Lobaev Arms в Facebook
Фото: страница Lobaev Arms в Facebook.

Российский производитель Lobaev Arms в феврале вдвое увеличит производство высокоточных снайперских винтовок. Об этом сообщил создатель компании Владислав Лобаев в эфире телеканала «Звезда».

Отмечается, что в апреле производство планируется также увеличить в два раза. «У нас очень серьезное расширение: в два раза с февраля будет увеличен выпуск винтовок, потом с апреля — еще в два раза», — рассказал Лобаев.

По его словам, компания сейчас также производит боевые беспилотники для участников специальной военной операции.

Ранее военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал, что российское снайперское оружие производится с опытом специальной военной операции. «Мы захватываем снайперские винтовки, например американские или итальянские, изучаем их преимущества, разрабатываем свои и запускаем небольшими партиями для того, чтобы посмотреть, как они себя показывают в ходе боевых действий», — отметил специалист.

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Россия
США
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БПЛА
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