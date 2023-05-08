Войти
Lenta.ru

Армия США продолжит использовать вертолеты Apache и Black Hawk еще 40 лет

469
0
0
Вертолёт AH-64 Apache
Вертолёт AH-64 Apache.
Источник изображения: flightglobal.com

Несмотря на создание новых летательных аппаратов, армия США продолжит использовать разработанные десятилетия назад вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk еще долгие годы. Об этом со ссылкой на заявление начальника штаба сухопутных войск генерала Джеймса МакКонвилла пишет Defense News.

«Apache и Black Hawk будут существовать в течение следующих 30-40 лет», — сказал военный на ежегодной конференции Американской ассоциации армейской авиации, которая состоялась в конце апреля.

Издание пишет, что аналогичной точки зрения армейские официальные лица придерживаются и касательно военно-транспортного вертолета CH-47 Chinook, который в общей сложности будет летать в течение 100 лет до вывода из эксплуатации примерно в 2060 году.

Между тем, генерал-майор Мак МакКарри сообщил изданию, что благодаря модернизации и обновлению, парку UH-60 Black Hawk насчитывается в среднем около 16 лет, а возраст большинства CH-47 Chinook составляет около 9 лет.

Defense News напоминает, что в ближайшие годы AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk должны получить новые двигатели, а усовершенствованный CH-47 Chinook станет более грузоподъемным.

В декабре издание написало, что американская компания Bell Textron выиграла конкурс армии США на создание перспективного вертолета в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), в результате чего конвертоплан V-280 Valor заменит многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
UH-60
V-280
Компании
Bell Helicopter
Textron
Похожие новости
28.01.2021
Проект скоростного вертолета Defiant-X
27.07.2020
"Против России и Китая": чем американцы усиливают свою авиацию
19.03.2020
Армия США выбрала летательные аппараты SB>1 Defiant и V-280 Valor для продолжения работ по FLRAA
25.03.2019
Первый полет демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB-1 Defiant
29.12.2018
В США показали прототип нового скоростного вертолета SB 1 Defiant
20.12.2017
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
16.04.2013
Летающий котопес
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба