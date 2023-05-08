МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине

МО РФ: США вербовали работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения

Министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Ключевым фигурантом в реализации проектов минэнергетики США на территории Украины являлся экс-сотрудник тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер. Он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку», — сказал Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что деятельность Веллера проходила на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Таким образом, это подтверждает официальное заявления директора управления научных исследований министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли, сделанное им в апреле прошлого года, указали в Минобороны. В документе, в частности, говорится, что управление окажет содействие Киеву в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отметила, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

До этого, в феврале, сообщалось, что США ведут вербовку джихадистов для подготовки терактов на территории России и других стран СНГ. Так, стало известно, что американская сторона намерена проводить заброску боевиков небольшими группами для того, чтобы те совершали террористические действия в отношении дипломатов, силовиков, военнослужащих и госслужащих.