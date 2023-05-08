Войти
Известия.ru

МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине

365
0
-1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

МО РФ: США вербовали работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения

Министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Ключевым фигурантом в реализации проектов минэнергетики США на территории Украины являлся экс-сотрудник тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер. Он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку», — сказал Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что деятельность Веллера проходила на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Таким образом, это подтверждает официальное заявления директора управления научных исследований министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли, сделанное им в апреле прошлого года, указали в Минобороны. В документе, в частности, говорится, что управление окажет содействие Киеву в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отметила, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

До этого, в феврале, сообщалось, что США ведут вербовку джихадистов для подготовки терактов на территории России и других стран СНГ. Так, стало известно, что американская сторона намерена проводить заброску боевиков небольшими группами для того, чтобы те совершали террористические действия в отношении дипломатов, силовиков, военнослужащих и госслужащих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
30.05.2022
СБУ фиксировала вероятность разработки США биологического оружия на Украине
26.03.2021
Советник Шойгу заявил о «ментальной войне» Запада против России
16.04.2018
Система всеобщей безопасности требует обновления
17.12.2013
«Искандеры» в Калининграде стоят больше года
27.02.2013
Тбилиси больше не угроза?
22.11.2011
Ядерная боли-головка
29.02.2008
Железнодорожный ракетный комплекс прибыл на конечную
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба