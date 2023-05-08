МО РФ: Пентагон через украинский центр изучал способ сделать птичий грипп неуправляемым

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов упомянул проект Пи-444, основной целью которого, по его словам, был мониторинг передачи вируса среди диких птиц из Азово-Черноморского региона

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пентагон через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) оценивал в Азово-Черноморском регионе условия, при которых птичий грипп может стать неуправляемым. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Непосредственно в интересах американского военного ведомства через Украинский научно-технический центр был реализован проект Пи-444, основной целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона", - сказал он в пятницу в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

"В ходе реализации проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", - отметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что Минобороны РФ неоднократно информировало о рисках реализации военно-биологических проектов Пентагона, направленных на изучение возможности распространения экономически значимых инфекций через переносчиков, включая мигрирующих птиц. "Указанные озабоченности связаны с уникальным географическим положением Украины, через территорию которой проходят маршруты миграции более 270 видов перелетных птиц, являющихся естественным резервуаром таких опасных заболеваний, как высоко патогенный грипп, а также других инфекционных болезней", - пояснил Кириллов.

По его данным, за последние три года ущерб от птичьего гриппа в РФ превысил 4,5 млрд рублей, было уничтожено более 10 млн домашних птиц. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от заболеваний составили порядка 3 млрд евро. По оценке специалистов, если раньше в европейском регионе грипп птиц был сезонным заболеванием, то в настоящее время его вспышки регистрируются круглогодично. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения регулярно фиксирует факты межвидового перехода высоко патогенного гриппа птиц с развитием инфекционного процесса и летальностью у людей до 50%. Только в этом году зафиксировано четыре таких случая в Чили, Камбодже и Китае.

"Это заставляет по-новому взглянуть на риски реализации проекта Ю-Пи-4, который предполагал сбор на территории Украины штаммов, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер", - заявил Кириллов.