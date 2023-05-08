МО РФ: США вербовали работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения

По данным ведомства, это подтверждало официальное заявления директора Управления научных исследований Министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли от 4 апреля 2022 года

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов в области оружия массового поражения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обратите внимание на официальное заявления директора Управления научных исследований Министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли от 4 апреля 2022 года. <...> Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения", - сказал Кириллов в пятницу в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По его словам, в документе подчеркивается, что управление окажет содействие украинской стороне в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.

"Ключевым фигурантом в реализации проектов Минэнергетики США на территории Украины являлся экс-сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер. Он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку, на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове", - пояснил Кириллов.