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Военное обозрение

Министр обороны РФ дал указание заместителю взять под особый контроль снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами и вооружением

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Источник изображения: topwar.ru

В Южный военный округ приехал для проверки состояния военной техники и вооружений, направляемых в зону специальной военной операции, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как подчеркивается в сообщении, глава военного ведомства лично проверил состояние военной техники и вооружения, которое будет направлено в действующие в зоне спецоперации подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Генерал-полковник Алексей Кузьменков, недавно назначенный заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, продемонстрировал Шойгу новые партии танков, бронированных машин, автомобилей.

Министр обороны РФ дал указание заместителю генерал-полковнику Кузьменкову взять на особый контроль вопросы снабжения действующих в зоне спецоперации войск вооружением, боеприпасами и военной техникой. Интересно, что данное указание последовало вскоре после скандала с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте).

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, министр обороны проверил состояние баз хранения и ремонта вооружений и военной техники, которая выведена с линии фронта для ремонтно-восстановительных работ. Данные работы проводятся как ремонтно-техническими подразделениями ВС РФ, так и предприятиями военно-промышленного комплекса.

По словам генерала Кузьменкова, каждые сутки предприятия и ремонтные бригады восстанавливают военную технику в соотношении 3:2 к количеству прибывающей на ремонт техники. После восстановления технику сразу направляют назад, в действующие в зоне спецоперации подразделения, сообщили в российском военном ведомстве.

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