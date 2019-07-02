Хафтар довел Анкару: Турция готовится к удару по Ливии

В Ливии объявлена "всеобщая мобилизация" против Турции

На Ближнем Востоке наметилась новая точка напряжения - на этот раз конфликт назревает между Турцией и военизированными формированиями ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара. Ливийская национальная армия задержала шесть турецких граждан, что вызвало чрезвычайно острую реакцию Анкары. Турция заявила, что готова решить эту проблему военным путем, Хафтар в ответ объявил о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" - о том, во что может вылиться очередной региональный кризис.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара задержала шестерых турецких граждан, сообщил МИД Турции.

"Задержание шести турецких граждан нелегитимными военизированными формированиями Хафтара в Ливии - это акт бандитизма и пиратства. Мы рассчитываем, что наши граждане будут незамедлительно отпущены. В противном случае силы Хафтара станут законными целями", - говорится в релизе, выдержки из которого приводит РИА "Новости".

В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара,

передает Sky News Arabia. Об этом заявил глава правящей на востоке Ливии палаты представителей Агила Салех.

Анкара отреагировала на угрозу командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара атаковать инфраструктуру Турции в Ливии. Турецкий министр обороны Хулуси Акар пообещал агрессору жесткий ответ.

"Любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры", - заявил Акар.

Ранее сообщалось со ссылкой на официального представителя ЛНА (Ливийской национальной армии) Ахмеда аль-Мисмари, что военные ЛНА получили приказ закрыть небо для летящих в Триполи турецких гражданских самолетов и атаковать турецкие корабли при их приближении к берегам Ливии.

Силы ПВО ЛНА вполне прямо руководствуются данной директивой, и в пятницу, 28 июня, сбили беспилотник лояльных правительству национального согласия сил в окрестностях Триполи. В штабе ЛНА заявили, что сбитый летательный аппарат произведен в Турции.

За день до этого силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующие западную часть страны, заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Хафтара без боя.

ЛНА обвиняет Турцию в поддержке своих противников, которые контролируют Триполи. Саму же ЛНА преследуют неудачи. Она не может похвастаться какими-либо успехами за последнее время.

"Скорее всего, фельдмаршалу Халифе Хафтару придется каким-то образом отрабатывать назад и гасить возникшее напряжение с Турцией", - пояснил "Газете.Ru" экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника,

решимости у Анкары покарать Хафтара хоть отбавляй, а силы и средства, имеющиеся в распоряжении турецких военных, на голову превосходят по качеству и количеству полупартизанскую армию ливийского фельдмаршала.

К тому же, Хафтар сегодня не в лучшем положении, военных успехов у фельдмаршала в последнее время как-то не наблюдается, а вооруженный конфликт в Ливии между силами правительства национального согласия (ПНС) и восточной Ливийской национальной армией имеет все признаки перерастания в затяжной.

В частности, еще в начале апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армией Хафтар приказал своим частям и соединениям войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Тогда в своем обращении к армии Хафтар сказал, что "настало время освободить Триполи, освободить от боевиков и террора".

Однако прошло уже почти три месяца, а столицу Ливии Хафтару взять так и не удалось. Более того, на некоторых участках линии боевого соприкосновения с подразделениями и частями правительства национального согласия войска фельдмаршала отступили.

Тем не менее, ВВС ЛНА вновь анонсировали авиаудары по целям в Триполи.

Об этом сообщает газета Al-Masdar со ссылкой на главу оперативного штаба Военно-воздушных сил Ливийской национальной армии генерал-майора Мухаммада аль-Манфура.

Генерал Запаренко обращает внимание на цифры среднесуточных потерь противоборствующих сторон в живой силе и технике за все время боев.

Они в среднем не превышают и десяти человек убитыми в сутки, а это говорит только о том, что ни силы ЛНА, ни части ПНС воевать по-настоящему еще и не начинали.

Кто и кого поддерживает в ливийском конфликте

По версии портала Topwar.ru, Россия официально выбор в пользу Халифы Хафтара никогда не делала, в отличие от Египта и ОАЭ, которые прямо поддерживают фельдмаршала. Катар и Турция выступают за ПНЕ. Россия старается равномерно воспринимать все ливийские правительства, за исключением радикальных группировок. Но если говорить о военном сотрудничестве, то здесь выбор давно сделан в пользу фельдмаршала. Об этом свидетельствуют его частые приезды в Россию и встречи именно с представителями руководства Министерства обороны РФ.

Тема российского военного присутствия в Ливии вообще очень страшит Запад,

полагает Topwar.ru. Хотя нет никаких оснований считать, что в Ливии присутствуют российские военнослужащие, западная пресса соревнуется в рассказах о присутствии на ливийской территории бойцов из российских ЧВК (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством, а участие в них влечет уголовное преследование), о готовящейся переброске в Ливию российского спецназа, зенитных ракетных комплексов, о мнимых договоренностях между Сергеем Шойгу и Халифой Хафтаром насчет создания в Бенгази российской военно-морской базы и так далее.

Теперь несколько слов об объявлении парламентом Ливии (то есть властями востока страны) всеобщей мобилизации, о которой сообщило сразу несколько информационных агентств и порталов, включая Sky News Arabia и Afrigatenews.

Дело в том, сходятся во мнении специалисты, что, скорее всего, со стороны ЛНА это все-таки пропагандистско-эмоциональный шаг, нежели действительно перевод формирований Хафтара с мирного положения на военное (а мобилизация как раз это и подразумевает).

Кроме того, фельдмаршалу в Ливии особо нечего и мобилизовывать. По сути дела, мобилизация вооруженных сил - это, в том числе, доукомплектование личным составом армии до штатов военного времени, дообеспечение вооружением, военной техникой и пополнение материальными средствами за счет накопленных в мирное время или поступающих из экономического комплекса страны всех видов ресурсов.

Как известно, в мирное время Халифа Хафтар ничего не накопил (да мирного времени в Ливии и не было, начиная с 2011 года). Что касается экономического комплекса страны, то он в состоянии полной разрухи, начиная примерно с этого же периода, и взять оттуда, особенно в плане вооружения и военной техники, решительно нечего.

Так что всеобщая мобилизация по-ливийски (на самом деле она бывает или полной, или частичной) - не более чем хлесткая революционная фраза.

Поэтому, скорее всего, несмотря на всю грозную риторику, фельдмаршал Хафтар будет каким-то образом гасить возникшее напряжение с Турцией. Совершенно не в его интересах открывать новый фронт вооруженной борьбы, исход боев и сражений на котором совершенно неясен для Ливийской национальной армии под его руководством.

Отдел "Армия"