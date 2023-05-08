Лавров: проблемы на Украине не решить лишь "заморозкой" линии соприкосновения в Донбассе

По словам главы МИД РФ, все понимают геополитический характер происходящего

ПАНАДЖИ /штат Гоа, Индия/, 5 мая. /ТАСС/. Проблемы на Украине нельзя решить, только "заморозив" линию соприкосновения в Донбассе, все понимают геополитический характер происходящего. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России. Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения в Донбассе, как некоторые хотят "заморозить" эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего", - указал глава дипведомства РФ.

По словам министра, все стороны также понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и "диктовать всем и вся свою волю", никаких кризисов - "ни на Украине, ни в других частях мира" - решить невозможно. "Если вы внимательно ознакомились с двенадцатью пунктами Китайской Народной Республики, то там ведь Украина только в заголовке упомянута. Все остальное - это обеспечение неделимости безопасности, отказ от действий, которые ущемляют любую другую страну, отказ от односторонних нелегитимных санкций", - продолжил он.

Как отметил Лавров, все это должно решаться не с президентом Украины Владимиром Зеленским, который является "марионеткой в руках Запада", а "непосредственно с его хозяевами". "Мы к такому диалогу были готовы давно. Наши предложения вносились и в 2009 году, и вот в последний раз в декабре 2021 года, - напомнил министр. - Запад высокомерно отказался. Но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем, от возвращения к базовым принципам ООН - прежде всего, к базовому принципу суверенного равенства государств, - не уйти. Рано или поздно он состоится. Мы к этому готовы".