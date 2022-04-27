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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Россия и ее союзники построят новую систему обеспечения международной безопасности

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Россия и ее союзники построят новую систему обеспечения международной безопасности
Россия и ее союзники построят новую систему обеспечения международной безопасности.
Источник изображения: belvpo.com

Как отмечают эксперты, к моменту начала специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине нарастание геополитической напряженности между Россией и Западом реанимировало в международных отношениях атмосферу, характерную для времен «холодной войны», а вместе с ней – почти забытые ощущения межблокового противостояния.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что дисфункция когда-то авторитетных институтов и организаций, призванных обеспечивать международную и региональную безопасность, приобрела хронический характер. А по мнению целого ряда аналитиков, и вовсе вся система обеспечения международной безопасности деградировала вследствие трансформации ее в инструмент для достижения целей и защиты интересов исключительно англосаксонской олигархии. При этом давно ни для кого не секрет, что для самого мощного в мире военного блока НАТО основообразующим государством являются США.

В качестве наглядного примера ангажированности деятельности международных организаций можно привести итоги голосования 3 марта 2022 года по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей специальную военную операцию Россиина Украине. Резолюцию поддержали представители 141 страны, воздержались – 35 стран, проголосовали против – 5 стран. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, не скрывая своего сарказма, пояснил, что «западные коллеги наши добиваются таких результатов чистым шантажом и выкручиванием рук».В словах министра невозможно усомниться.

К сожалению, свидетелями ожесточенной борьбы закулисами международной арены являются немногие. Для «мировой общественности» политтехнологи предъявляют готовый и требуемый результат, не утруждаясь в пояснениях того, что страны, не поддавшиеся американскому диктату перед голосованием в ООН, по экономическому потенциалуи по численности населения составляют большую часть нашей планеты.

Разумеется, что в этих условияхтакие страны, как Россия, Китай, Индия и еще достаточно большое числодругих государств, выступающих против однополярного мироустройства, справедливо полагают, что дальнейшее поддержание реальной, а не декларируемой безопасности требует новых подходов, нового уровня межгосударственного взаимодействия.

Здесь следует отметить, что сегодня дажев Евросоюзе всё отчетливее осознают контрпродуктивность конфронтации с Россией и ее союзниками. Европейские финансово-экономические, торговые и промышленные акторы не могут себе позволить терпеть многомиллиардные убытки от наращивания антироссийских санкций.Возможно, поэтому в вопросах организации мировой экономики всё большую роль стали играть такие международные структуры, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС?

Кроме того, представители политических элит «основных столпов» Евросоюза прекрасно осознают угрозу перерастания локального военного конфликта в общеевропейский, если они продолжат нагнетать обстановку вокруг СВО на Украине, особенно наращивая поставки туда вооружения и боеприпасов по требованию американских партнеров по НАТО.

На этом фоне в качестве одного из важнейших элементов современной системы обеспечения безопасности, в первую очередькак противовес Североатлантическому альянсу, Россия и ее союзники рассматривают Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо этого, Россия и ее союзники выступают за развитие организации на более высоком качественном уровне. ОДКБ должна стать авторитетной многофункциональной международной организацией, способной противостоять современным вызовам и угрозам для большинства аспектов международной безопасности, включая экономическую составляющую.

Шаги в этом направлении полностью отвечают национальным интересам не только государств-членов ОДКБ, но и стран, выступающих за многополярность мирового устройства. Развитие Организации будет способствовать стабилизации социально-экономической и политической ситуации в государствах-партнерах, а также формировать отношения добрососедства с сопредельными государствами, содействовать устранению потенциальных очагов напряженности и конфликтов.

Владимир Вуячич

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