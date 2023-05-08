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Военное обозрение

В ЕС заявили, что космические солнечные электростанции помогут решить проблему с хранением энергии

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Источник изображения: topwar.ru

Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракты на два концептуальных исследования космических солнечных электростанций коммерческого масштаба, что является достаточно важным шагом в его новой инициативе под названием SOLARIS.

Концептуальные исследования космических солнечных электростанций коммерческого масштаба послужат актуальным ориентиром для общих усилий участников проекта SOLARIS, доводя до зрелости возможность использования солнечной энергии из космоса. Параллельные контракты должны быть завершены до конца 2023 года.

Космическая солнечная электростанция сможет собирать солнечную энергию там, где она постоянно доступна и в изобилии — на орбите Земли. Собранная энергия затем будет передаваться по беспроводной сети на Землю, где она необходима для получения так называемой чистой энергии. Вариант передачи энергии - лазерный.

Как пишут в западных СМИ, солнечная энергия из космоса сможет дополнить наземные возобновляемые источники энергии, обеспечивая надежную постоянную доступность энергии 24 часа в сутки. Вместе с наземными они способны обеспечить столь необходимую стабильность электросети, поскольку доля прерывистых, зависящих от туч и ветра, возобновляемых источников энергии продолжает расти. Получение такого энергетического «партнёрства» наземных и космических электростанций поможет снизить зависимость от крупномасштабных решений для хранения электроэнергии.

В рамках инициативы SOLARIS, одобренной Советом Европейского космического агентства ещё в ноябре 2022 года, будут проведены исследования и технологические разработки для оценки преимуществ, вариантов реализации, коммерческих возможностей и рисков космической солнечной энергетики в качестве вкладчика в безуглеродную энергетику Европы.

Результаты этой инициативы, как заявляют в ЕС, должны позволить Европе принять обоснованное решение о продолжении полномасштабной программы развития коммерческой космической солнечной энергетики к концу 2025 года.

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