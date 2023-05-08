Война на морском дне: ответы государств-членов НАТО и ЕС. Заключение.

Весной 2023 года в СМИ стран НАТО и Европы участились публикации, утверждающие, что Москва в случае конфликта с альянсом нанесет удары по объектам подводной инфраструктуры. В этой связи представляют интерес планы Запада по ведению войны на морском дне. Ранее, в первой и второй частях статьи были представлены соответствующие мероприятия ВМС Франции, Великобритании, Италии и Германии. На стоящий материал посвящен планам Швеции, Норвегии и США.

Война на морском дне силами ВМС Швеция

По утверждениям западных специалистов, контроль и защита национальных вод от подводных операций, проводимых прежним Военно-морским флотом Советского Союза, а сегодня Российской Федерации и другими ведомствами, подтолкнули ВС Швеции к разработке комплексного надводного, воздушного и подводного реагирования на эту угрозу в дополнение к стационарным установкам наблюдения. ВМС Швеции содержат как современные суда для борьбы с минами, так и подводные лодки (ПЛ), а сегодня они ищут беспилотные (необитаемые) системы для количественного увеличения флота и приобретения новых возможностей.

Считается, что качественный скачок в подводных операциях обеспечат ПЛ следующего поколения A26 с воздухонезависимым двигателем (AIP), строящиеся Saab Kockums. Лодки разрабатываются для тесного взаимодействия с автономными необитаемыми (AUV) и дистанционно управляемыми аппаратами (ROV), а также для перевозки других передовых средств. ВМС Швеции были на переднем крае тестирования и интеграции AUV и ROV с ПЛ для проведения обследования морского дна и водной толщи наряду с разведывательными операциями на переполненном ТВД Балтийского моря.

Подводный аппарат Saab SUBROV запускается из макета ТА

Шведское агентство по закупкам в 2019 году подтвердило наличие ROV Saab SUBROV для своих ПЛ. С аппаратом SUBROV обращаются как с тяжелой торпедой, используя то же самое погрузочно-разгрузочное оборудование, позволяющее запускать аппарат и извлекать из стандартных 533-мм торпедных аппаратов (ТА) НАТО. При длине 3,1 м и массе (в воздухе) 500 кг SUBROV оснащен системой управления с шестью степенями свободы и литий-ионными батареями, обеспечивающими 6 часов работы на максимальной рабочей глубине 500 м. По данным ВМС Швеции, аппарат может использоваться для различных миссий: наблюдения, инспекции/вмешательства, морских противоминных мероприятий (MCM), а также для возвращения AUV через ТА.

В настоящее время командование ВМС рассматривает новое поколение необитаемых аппаратов, которые могли бы спускаться на воду нынешними и будущими ПЛ A26. Причем последние планируется оснастить большим гибким замком полезной нагрузки (FPL) для операций сил специального назначения, а также для спуска на воду и приема на борт более крупных необитаемых аппаратов, таких как Saab Double Eagle ROV / AUV и однокорпусный или двухкорпусный Sabertooth («Саблезубый»).

Последний сочетает в себе военную и коммерческую технологию Saab ROV / AUV, разработанную подразделением Saab Seaeye. «Саблезубый» способен погружаться на глубину до 3000 м, имеет большую дальностью хода, расширенную функциональностью и шестью степенями свободы. Аппарат может оснащаться для выполнения различных миссий и использовать стыковочные узлы на морском дне, позволяющие перезаряжать батареи. AUV можно укрыть, что позволяет им работать до шести месяцев без технического обслуживания, исключая расходы на надводное судно.

Saab также продает eWROV, последнее дополнение к подводному коммерческому портфолио Saab Seaeye. ROV полностью электрический, включая его манипуляторы, и способен работать на глубинах до 3000 м, с возможностью увеличения этой глубины до 5000 м.

Двухкорпусной AUV Sabertooth от Saab

Подводные планы Норвегии

Королевские ВМС и Министерство обороны Норвегии внесли свой вклад в разработку находящихся на вооружении Kongsberg Maritime HUGIN AUV, семейство систем которого сегодня либо заказано, либо находится на вооружении у 12 заказчиков по всему миру, включая США, Францию, Финляндию, Польшу, Италию, Германию, Индию, Индонезию, Перу и Норвегию. Сегодня HUGIN используется для выполнения целого ряда задач, включая поисково–спасательные работы, быструю экологическую оценку (REA), MCM, военную разведку и ведение боевых действий на морском дне.

AUV Hugin Superior

Автономный необитаемый аппарат HUGIN выпускается в трех основных вариантах: базовый (рассчитан глубины в 3000 м, 4500 м и 6000 м), HUGIN Superior и HUGIN Endurance. У последнего недавно появился нераскрытый военно-морской заказчик, поставка которого состоится позднее в 2023 году. HUGIN Endurance является самым крупным представителем семейства с диаметром 1,2 м и длиной 10 м, при он перевозится в транспортном контейнере длиной 12 м (40 футов). Аппарат имеет продолжительность непрерывной работы до 15 суток и рассчитанным на глубину до 6000 м. Он оснащен рядом датчиков, ориентированных на возможности выполнения миссии и ситуационную осведомленность.

Мероприятия США

Угроза, создававшаяся ранее советскими, а ныне российскими ПЛ в Северной Атлантике через пролив Гренландия-Исландия-Соединенное Королевство (GIUK) к Восточному побережью США, Средиземному морю и Тихоокеанскому ТВД, во время холодной войны подтолкнула развитие сети подводного фиксированного акустического наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System). Сегодня оставшиеся объекты вместе с мобильными и развертываемыми средствами входят в проект Интегрированные системы подводного наблюдения (Integrated Undersea Surveillance Systems, IUSS) и Командование подводного наблюдения, а программами руководит Управление программ морских систем наблюдения (Maritime Surveillance Systems,MSS, или PEO UWS PMS 485). Они обеспечивают гибкое и оперативное наблюдение за обширными районами по всему миру для командующих противолодочными силами на ТВД.

В дополнение к постоянно модернизируемой стационарной системе наблюдения (Fixed Surveillance System, FSS) и комплексу буксируемых массивных датчиков наблюдения (Surveillance Towed Array Sensor System, SURTASS) / компактные низкочастотные активные (Compact Low Frequency Active,CLFA), устанавливаемым на нынешних и будущих кораблях тактического вспомогательного общего наблюдения за океаном (Tactical-Auxiliary General Ocean Surveillance, T-AGOS), развернутых на тихоокеанском ТВД, проект развертываемых систем наблюдения (Deployable Surveillance Systems, DSS) становится ключевым для противодействия расширяющимся операциям российских (и китайских) ПЛ в районах, не охваченных стационарными комплексами.

DSS включает в себя следующие системы: глубоководную пассивную (Deep Water Passive, DWP), глубоководную активную (Deep Water Active, DWA) и мобильную пассивно-активную системы (Mobile Passive Active System, MPAS). Спиральные разработки в ответ на растущую подводную угрозу будут использовать текущие усилия ВМС, Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) и малого бизнеса, включая обработку данных и сенсорные технологии.

Среди систем DWP ВМС США продолжают приобретать и совершенствовать трансформационную надежную акустическую систему (Transformational Reliable Acoustic Path System, TRAPS). Система задумана (а теперь отдельно предоставлена) компанией Leidos в рамках инициативы DARPA «Распределенная маневренная охота на подводные лодки» (Distributed Agile Submarine Hunting, DASH). TRAPS – это развертываемый стационарный пассивный гидроакустический узел, предназначенный для обеспечения охвата большой площади за счет использования преимуществ работы с глубокого морского дна. Для удовлетворения аналогичных требований ВМС США также разработали и тестируют SURTASS-E, который предлагает те же пассивные возможности, упакованные в контейнеры для развертывания с доступных судов.

Чтобы повысить осведомленность о подводной обстановке под обледенелой поверхностью моря, осенью 2022 года Управление военно-морских исследований ВМС США отдельно провело испытания Арктической мобильной системы наблюдения (Arctic Mobile Observing System,AMOS). AMOS – это прототип мобильной системы зондирования, включающей необитаемые подводные аппараты, способные работать в Арктике. С использованием центрального ледового буя аппараты разворачиваются в любой точке Арктики в интересах обеспечения критической инфраструктуры (энергоснабжения, связи, навигации и экологической разведки).

Сверх большой необитаемый подводный аппарат ORCA

ВМС США также работают над тем, чтобы внести свой вклад в общую картину осведомленности о подводной обстановке, интегрируя подводные необитаемые аппараты (UUV) с фиксированной и мобильной сетевой инфраструктурой и с ПЛ. Что касается автономных операций в поддержку разработок в области противолодочной обороны, то кандидатом является 80-тонный XLUUV Orca («Касатка») с модульным отсеком для полезной нагрузки, разрабатываемый в настоящее время Boeing. Однако, программа отстает на три года и обходится дороже, чем первоначально планировалось.

Автономный необитаемый аппарат Remus 600

В меньших сегментах UUV текущие датчики прибрежного боевого пространства Razorback – автономные необитаемые аппараты (LBS-AUV) на базе среднего UUV HII Remus 600, способные к постоянному автономному зондированию океана и сбору данных в поддержку подготовки оперативной обстановки разведкой ВМС (IPOE), в настоящее время эксплуатируются с помощью укрытия в сухом доке ПЛ (DDS), но вскоре они будут запущены и извлечены ТА со специальным оборудованием. Тем временем ВМС США заключили с Leidos контракт на разработку более мощного среднего беспилотника (MUUV), который планируется использовать через ТА в экспедиционных операциях по борьбе с минами в качестве нынешнего LBS-AUV / exMCM.

По материалам ресурса euro-sd.com