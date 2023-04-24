Война на морском дне: ответы государств-членов НАТО и ЕС.

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, ускорили в странах НАТО и Европы реализацию планов по защите национальной подводной инфраструктуры. Первая часть статьи раскрыла планы войны на морском дне французских и британских стратегов. Настоящая публикация посвящена замыслам итальянских и немецких адмиралов.

Итальянский арсенал войны на морском дне

Разрабатывая стратегию войны на морском дне, Италия работает над «Национальным подводным кластером» (‘National Underwater Cluster’), который создан в соответствии с законом о национальном бюджете на 2023 год, утвержденным в декабре 2022 года. Задуманный как межминистерская структура, он объединит предприятия, университеты, исследовательские институты и центры под контролем ВМС и Министерства обороны Италии для координации деятельности в подводной сфере. Итальянские ВМС и МО занимают лидирующие позиции в сфере исследований и защиты морского дна двойного назначения, включая компоненты противоминной обороны и гидроокеанографические суда. Совсем недавно они включали управление и укомплектование персоналом исследовательских судов НАТО и компании Leonardo.

Введя в начале 2010-х годов в эксплуатацию автономный необитаемый аппарат (AUV) Kongsberg Maritime HUGIN для операций двойного назначения, после аварии на «Северных потоках» Италия активизировала обследование подводных инфраструктур, представляющих национальный интерес, с помощью своего флота минных тральщиков (MCMV). В июле 2022 года ВМС также подписали с итальянской глобальной сетевой компанией Sparkle соглашение об улучшении защиты подводных коммуникационных инфраструктур посредством совместных исследований и операционных процедур.

В июне 2021 года Управление военно-морских вооружений МО Италии (NAVARM) заключило с верфью T.Mariotti контракт на строительство и комплект оборудования нового корабля специального назначения и водолазных операций – корабля спасения подводных лодок (special forces and diving operations– submarine rescue ship, SDO-SuRS) со сроком поставки в 2025 году. В дополнение к водолазному оборудованию и системе спасения экипажей ПЛ нового поколения, способной работать на глубине 600 м, предоставленной нефтегазовой сервисной компанией DRASS и Saipem, SDO-SuRS будут способны осуществлять запуск и подъем глубоководных автономных (AUV) и дистанционно управляемых необитаемых аппаратов (ROV). Последние предоставлены Saipem Sonsub.

Эскиз будущего подводного спасательного корабля ВМС Италии SDO-SuRS

В феврале 2023 года NAVARM заключило с Fincantieri контракт на строительство нового основного гидроокеанографического судна (NIOM), которое планируется поставить в 2026 году. Помимо гидроокеанографического оборудования, корабль поставляется с глубоководными AUV, необитаемыми надводными судами (USV) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые могут использоваться для миссий быстрой оценки состояния окружающей среды (REA). Тем временем ВМС Италии увеличивают свой парк 3000-метровых AUV HUGIN, а также приобретают экспедиционные возможности от MCMV и других платформ. Служба совместно с Intermarine и Leonardo также начала технико-экономические обоснования как для новых морских, так и прибрежных MCMV, оснащенных набором инструментов для использования необитаемых платформ, наряду с прибрежными гидрографическими судами.

Автономный необитаемый аппарат Kongsberg Maritime HUGIN

L3Harris Calzoni ведет программу НИОКР по беспилотной системе морских противоминных возможностей (MCM) на базе USV с разведывательным AUV и расширяемыми системами обезвреживания мин (MDS). DRASS предлагает открытую архитектуру сонара и дронов (Sonar and Drones Open Architecture,SDOA), в объем которой входит установка на морском дне распределенной инфраструктуры, способной к акустическому обнаружению в сочетании с другими датчиками и стыковкой ROV/дрон. Saipem предлагает свое семейство коммерческих рабочих транспортных средств, в том числе семейство глубоководных аппаратов двойного назначения Hydrone (ROV/дрон) и AUV FlatFish. Последний способен достигать глубины 3000 м с автономностью до 12 часов. Уменьшенная версия с улучшенными характеристиками выносливости и навигации лежит в основе программы исследований и разработок итальянского МО для оценки потенциальных применений в операциях двойного назначения и в военных операциях.

Автономный подводный аппарат FlatFish. Источник: invoen.ru

МО Италии недавно начало исследование рынка по интеграции AUV c находящимися в эксплуатации и будущими ПЛ (U212A/U212 NFS). Что касается необитаемых разведывательных и действующих подводных платформ, у итальянского МО есть не подкрепленные финансово потребности в большом океанском необитаемом подводном аппарате (LUUV). Среди итальянских компаний, специализирующихся на подводной сфере, можно назвать Cabi Cattaneo, которая предоставляет ряд транспортных средств и оборудования для сил специального назначения и водолазных подразделений итальянского флота. В этой области также работают DRASS, Leonardo, Gem Elettronica, Elettronica, Avio, Calzoni L3Harris и Fincantieri NexTech, а также Wsense.

Война на морском дне: взгляд из Германии

МО Германии 15 марта 2023 года опубликовало документ, в котором излагается новая структура сил ВМС бундесвера к 2035 году и далее. Развитие флота основано на сценарии геостратегической безопасности и угрозах, с которыми, как ожидается, будут сталкиваться ВС Германии. Основные факторы включают украинский кризис, расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии и события в Северной Атлантике, Северном и Балтийском морях. Представляя будущие военно-морские разработки, в документе отмечается, насколько уязвима жизненно важная экономическая подводная инфраструктура из-за недавнего саботажа газопроводов в Балтийском море.

Чтобы справиться с новыми надводными, воздушными и подводными угрозами и ускорить операции, ВМС Германии должны будут стать неотъемлемой частью национальных и союзнических многодоменных операций (MDO). Там явно наблюдается тенденция к применению беспилотных систем, которые могут использоваться в сети, совместно задействованной различными родами войск.

Согласно документу, подводное измерение быстро приобретает все большее значение. Для противостояния потенциальному противнику, который может получить доступ к интересующей области задолго до начала реальных операций, ВМС Германии нужны современные подводные сенсорные технологии — как стационарные, так и мобильные — наряду с поддерживаемыми ИИ возможностями оценки в целях формирования и постоянного сохранения тактической картины подводной обстановки. Кроме того, флоту нужны средства, обеспечивающие возможность действовать в наступательных и оборонительных операциях под водой.

Касательно предполагаемого состава флота говорится, что противоминные действия, война на морском дне и разведывательные миссии будут вестись 12 новыми противоминными кораблями, которые заменят платформы класса Type 332, а также нераскрытым количеством необитаемых систем MCM (впервые в Германии). В дополнение к закупке шести-девяти новых ПЛ U212 CD документ обнародовал потребность в шести LUUV для операций разведки. Кроме того, среди платформ оперативного обеспечения в документе указаны три корабля морского наблюдения и разведки проекта «Тип 424» длиной 130 м. Их строительство и оснащение поручено группе NVL в июне 2021 года.

Проект немецкой подводной платформы MUM от tkMS

В рамках программы морских исследований Федерального министерства экономики и энергетики Германии, поддерживающего инновационные морские технологии, промышленная группа, возглавляемая компанией thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), разрабатывает прорывную крупную платформу, обозначеннуюкак Модифицируемая подводная плавучая база (Modifiable Underwater Mothership,MUM). Платформа не только должна будет удовлетворить различные потребности гражданской морской отрасли, но и, как ожидается, получит также военные приложения. Промышленная группа, включающая Atlas Elektronik, EvoLogics, Университет Ростока, Технический университет Берлина, Институт Фраунгофера, Немецкий аэрокосмический центр и Институт защиты морских сооружений, должна начать создание и интеграцию систем в 25-метровом прототипе в 2023 году.

По данным tkMS, к началу 2025 года MUM должна установить новый стандарт для беспилотных подводных операций. По данным tkMS, платформа имеет модульную структуру (включая секции транспортных контейнеров размером 3 м или 6 м) и конструкцию типа «плоская рыба» в ее широкой части. В качестве силовой установки и источника питания используются безэмиссионные топливные элементы и литий-ионные аккумуляторные модули. MUM сможет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, независимо от ветра и погоды. Она сможет нести несколько небольших UUV, ROV и оборудование для операций на морском дне. Согласно изображениям, опубликованным tkMS, модульная конструкция платформы позволяет использовать её в качестве особо крупного XLUUV для военных целей, таких как постановка мин, противолодочная война (ASW) или разведка. Немецкая компания Atlas Elektronik также предоставила ВМС бундесвера необитаемые надводные аппараты семейства ARCIMS, AUV SeaCat и MDS SeaFox.

Продолжение следует…

По материалам издания European Security & Defence