Глава МИД Китая заявил Лаврову о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине

Цинь Ган отметил, что Пекин будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в штате Гоа заявил о готовности китайской стороны путем взаимодействия с РФ внести реальный вклад в урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщил в пятницу МИД Китая.

"Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса", - приводит слова Цинь Гана сайт ведомства.

В ходе встречи он указал на усиление взаимодействия между Пекином и Москвой после состоявшегося в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. "Китай и Россия на всех уровнях поддерживают друг с другом все более активные контакты, продвигают сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул Цинь Ган.

Китайский дипломат уточнил, что КНР будет стремиться на практике реализовать важный консенсус, достигнутый между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. "Китай готов <...> усилить стратегические контакты с РФ, укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах", - подытожил он.

Обе стороны, как отмечается, подтвердили намерение усилить координацию на таких важных многосторонних площадках международного взаимодействия, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика), "Большая двадцатка" и ООН, сообща "противостоять всем проявлениям гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, отстаивать равноправие и справедливость в мире".