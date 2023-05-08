Войти
Известия.ru

В РАН допустили пропагандистский ход в заявлении Израиля о запасах урана у Ирана

401
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Эксперт РАН Звягельская: заявление Израиля об уране у Ирана — скорее пропагандистский ход

Заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства пяти ядерных бомб, может быть пропагандистским ходом. Об этом 4 мая «Известиям» сообщила руководитель лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН доктор исторических наук Ирина Звягельская.


«Израильтяне постоянно говорят, что Иран может выйти на производство ядерного оружия. С точки зрения Израиля, это большая опасность, потому что прежде всего это нарушит ядерную монополию Израиля в регионе. Кроме того, [Иран может занять] еще более жесткую позицию, не опасаясь вызовов со стороны других государств Ближнего Востока. Сказать, что в заявлении министра что-то новое, я не могу. Он назвал какие-то цифры, но проверить их невозможно. Я не исключаю, что это скорее пропагандистский ход, чем действительная ситуация», — сказала она.

В декабре 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что ни одно правительство Израиля не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее, в сентябре, министр обороны Израиля Бени Ганц сказал, что Иран продолжает движение к созданию ядерного оружия и всё ближе подходит к этой цели. По его словам, за последние годы в Иране обрели знания о ядерном вооружении, а руководство страны в течение нескольких недель может получить необходимый материал для создания оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Израиль
Иран
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.01.2022
«Россию не устроит появление у Ирана ядерной бомбы»
05.08.2021
Ирану осталось 10 недель до прорыва в разработке ядерного оружия - глава Минобороны Израиля
03.06.2021
Израиль будет противостоять Ирану, даже в ущерб отношениям с США - Нетаньяху
31.08.2020
Летающая смерть
08.07.2020
Запущен израильский разведывательный спутник Ofeq 16
24.08.2012
Война не за горами?
03.02.2012
Израиль должен быть готовым нанести удар по Ирану, чтобы остановить его ядерную программу – начальник Генштаба АОИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:35
  • 49006
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба