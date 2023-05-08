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ТАСС

Грызлов: Запад использует Киев в борьбе с Россией, как использовал Гитлера против СССР

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Борис Грызлов
Борис Грызлов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Чалабов

Посол России в Белоруссии напомнил, что "широко используемые Киевом методы военного терроризма привели к запредельному росту жертв среди мирного населения Донбасса"

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Запад, настаивая на продолжении Киевом боевых действий, подтверждает свою вовлеченность в конфликт и заинтересованность в его продолжении, ситуация напоминает оказание помощи фашистской Германии перед нападением на СССР. Об этом в четверг на приуроченном ко Дню Победы праздничном концерте в минском Доме Москвы заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Сегодня США, Евросоюз и НАТО настаивают на продолжении Киевом боевых действий, ведении войны до последнего украинца. Они открыто планируют контрнаступление ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), подтверждая свою непосредственную вовлеченность в конфликт", - сказал дипломат.

Он отметил, что "вплоть до первых выстрелов Второй мировой войны Лондон и Вашингтон рассчитывали руками фюрера [нацистской Германии Адольфа Гитлера] ослабить или уничтожить своего главного геополитического конкурента - Советский Союз". "Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы (попытки уничтожить Россию чужими руками - прим ТАСС), превратив украинский нацизм в оружие против России", - указал посол.

"Вновь, как и в середине прошлого века, в помощь агрессивному режиму из западных стран нескончаемым потоком идут наступательные вооружения, техника и, разумеется, деньги. В феврале 2022 года на военных объектах Украины находилось около 10 тыс. военнослужащих стран НАТО. Общий объем помощи, оказанной Киеву [Западом], с начала СВО превысил $150 млрд. Случилось то, что многим казалось невозможным: немецкие танки вновь стреляют в сторону России", - сказал Грызлов.

Он напомнил, что "широко используемые Киевом методы военного терроризма привели к запредельному росту жертв среди мирного населения Донбасса, эскалация жестокости просто поражает".

Грызлов подчеркнул, что "США и их союзники по НАТО не первый год ведут беспрецедентную по масштабам и финансовым масштабам информационную войну против России". "Ее цель - не просто выставить нашу страну "империей зла", но и начисто переписать историю Второй мировой войны, поменять местами жертв и агрессоров, стереть из летописей правду о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом", - сказал посол РФ.

"Расклад сил далеко не в пользу наших противников. В противостояние с Россией сегодня втянуты лишь два геополитических центра формирующегося многополярного мира - англосаксонский блок во главе с США и континентальная Европа. Остальные полюса силы, включая Китай, Индию, исламский мир, [страны] АСЕАН, Африку, Латинскую Америку настроен на сотрудничество с Россией. Это подавляющее большинство населения планеты", - заявил дипломат. 

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