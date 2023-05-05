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Военное обозрение

Немецкое издание: НАТО собирается переосмыслить свою оборонную стратегию на фоне украинского кризиса

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Источник изображения: topwar.ru

НАТО намеревается серьёзно переосмыслить свою оборонную стратегию на фоне украинского кризиса, сообщает немецкая газета Die Welt. Похоже, что в Североатлантическом альянсе не против идеи ведения боевых действий на территории России, как того требуют страны Прибалтики и Польша.

Летом прошлого года главнокомандующий ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи получил запрос от стран-членов блока с тем, чтобы обновить стратегию альянса. Такое решение было вызвано недостатками, выявленными в оборонительной стратегии военно-политического блока в результате военной компании 2022-23 годов. Примечательно здесь то, что изменение оборонительных концепций, прежде всего, затрагивает граничащие с Россией натовские государства.

Всё дело в том, что так называемая «стратегия сдерживания» блока утратила свою значимость по причине того, что в случае конфликта национальные армии, расположенные на восточной границе альянса вместе с определённым количеством войск НАТО будут тут же разгромлены Россией. Именно поэтому, пишет издание, до сих пор войска альянса, в частности американцы, размещённые в вышеуказанных странах, выполняли там, главным образом, некую функцию подстраховки национальных армий.

Тем не менее, все эти меры по размещению крупных натовских контингентов на восточной границе требуют немало времени.

Как уже отмечала ранее эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд, "партнёры на восточном фланге явно не желают ни дня находиться под российской оккупацией", а стало быть, укрепление обороноспособности стран Центральной и Восточной Европы – наиболее приемлемый и вынужденный вариант. Термин "российская оккупация" активно используется пропагандистской машиной западного военного блока, где старательно избегают темы о том, что большинство стран НАТО фактически находятся под реальной оккупацией США.

В то же время, в самом альянсе прекрасно осознают, что не обладают нужным количеством средств ПВО для обеспечения защиты на всём европейском континенте в случае конфликта с Россией.

Кстати, в одном из докладов, подготовленных аналитическим центром Atlantic Council* (деятельность этой организации признана на территории РФ нежелательной), говорится о трёх наиболее важных составляющих для поддержания боеспособности вооружённых сил – эффективной военной подготовке, логистике и налаживании промышленных производственных мощностей. Также, из документа следует, что применение в бою лишь дорогостоящего высокоточного оружия (а его очень мало) не приведёт к победе.

Тем временем аналитики из Rand Corporation Рафаэль Коэн и Джан Джентиле считают, что именно количество, а не качество вооружений играют решающую роль на поле боя. В качестве примера они привели российские гиперзвуковые ракеты, которые, по их мнению, хоть и относятся к передовому оружию, но особых результатов от их использования Россия так и не добилась. По их словам, современные системы вооружения будут влиять на исход войны лишь в случае их достатка.

Бывший главнокомандующий американских войск в Европе Бен Ходжес и вовсе придерживается мнения о том, что конфликт на Украине ярко продемонстрировал необходимость в приобретении большего количества различных БПЛА – дронов-разведчиков, дронов-бомбардировщиков, а также дронов-камикадзе. Особым спросом пользуются первые, поскольку с их помощью можно осуществлять разведку, когда необходимо определить местонахождение противника и целей для артиллерии.

То же можно сказать и о спутниках Starlink, эффективно проявивших себя на Украине, ведь они также используются в разведке и обмене информацией внутри войск.

Таким образом, отмечают авторы публикации, планируется усиление многонациональных боевых групп НАТО, в то время как более 300 тыс. солдат альянса должны быть в состоянии повышенной боевой готовности на случай потенциального кризиса. Что касается боеприпасов и систем вооружения, то их нужно расположить ближе к условной линии фронта, что в случае войны позволит перемещать по Европе к фронту лишь войска, дабы не тратить время ещё на снаряжение и технику.

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