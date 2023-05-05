В США заявили об усилении стратегических связей РФ и КНР после начала СВО

По словам директора американской разведки Эврил Хейнси, украинский конфликт "вносит изменения не только в международные отношения и стратегическую позицию России", но и позицию США

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Российско-китайские стратегические связи только расширились после начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы наблюдаем расширение стратегических связей между Китаем и Россией - [наблюдение за этим] является еще одним важнейшим приоритетом для разведсообщества [США], - которое усилилось в результате конфликта на Украине", - отметила она на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По словам Хейнс, украинский конфликт "вносит изменения не только в международные отношения и стратегическую позицию России", но и позицию США.