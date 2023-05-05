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ТАСС

Зеленский призвал дать четкий сигнал о вступлении Украины в НАТО после окончания боев

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

По словам президента Украины, Киев понимает, что не сможет вступить в альянс, пока на территории страны продолжаются боевые действия

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжаются боевые действия, но хочет получить от альянса сигнал о том, что она сможет стать его членом после окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Гааге с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александером Де Кроо.

"Мы реалисты, мы знаем, что мы не будем в НАТО во время войны. Но мы хотим получить очень четкий сигнал о том, что мы будем в НАТО после войны", - сказал Зеленский.

В среду, выступая в Хельсинки, Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-й страной-членом НАТО вслед за Финляндией и Швеции. Он добавил, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжаются боевые действия, но высказал мнение, что для политического решения о ее вступлении в альянс нет препятствий. 

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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