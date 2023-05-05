Войти
ТАСС

В США считают, что Украина не сможет противостоять России без военной помощи Запада

339
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Как отметила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, Украина "по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи"

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Украина, вероятнее всего, не сможет противостоять России в случае прекращения предоставления ей большей части военной помощи со стороны западных стран. Об этом заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс во время выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"В то же время Украина, конечно, по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, вероятнее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать", - отметила она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.02.2022
Посол РФ в Лондоне: мы могли бы быть хорошими партнерами
30.11.2021
Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
17.05.2021
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
28.10.2016
Огонь в небесах
28.08.2014
ОСК: первый корпус авианосца "Мистраль" доставят в Россию в ноябре
09.04.2014
Мировой рынок экспортных продаж новых боевых бронированных машин в 2010-2017 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:29
  • 48871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского