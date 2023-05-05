В США считают, что Украина не сможет противостоять России без военной помощи Запада

Как отметила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, Украина "по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи"

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Украина, вероятнее всего, не сможет противостоять России в случае прекращения предоставления ей большей части военной помощи со стороны западных стран. Об этом заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс во время выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"В то же время Украина, конечно, по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, вероятнее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать", - отметила она.