РОС может стать портом для доставки экипажа на лунную орбитальную станцию

В РКК "Энергия" заявили, что Российская орбитальная станция будет использоваться в качестве "базового лагеря"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты рассматривают Российскую орбитальную станцию (РОС) в качестве космического порта для отправки экипажа на перспективную лунную орбитальную станцию. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по итогам выездного заседания Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук.

"В обоих вариантах [системы доставки космонавтов к Луне с использованием ракет-носителей "Ангара-А5В"] предлагается рассматривать РОС в качестве космического порта для доставки экипажа к лунной орбитальной станции, в качестве "базового лагеря", имеющего в своем составе многоразовый лунный корабль для перелетов космонавтов на поверхность Луны", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

Как уточняется, лунная орбитальная станция должна будет находиться на высокой круговой орбите. Затраты на топливо и переход к высокой лунной орбите будут снижаться в два раза за счет "грависферного" маневра, который разработан в РКК.

В свою очередь генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Владимир Соловьев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что с началом развертывания РОС в 2027 году начнется четвертый этап развития пилотируемой космонавтики. "На новом этапе будут новая станция, новый космодром, новые транспортные средства", - подчеркнул он.

Строительство Российской орбитальной станции в короткие сроки будет обеспечено разработкой линейки больших и малых унифицированных модулей. "При строительстве станции планируется использовать перспективные технологии: робототехнические средства обслуживания, перспективные элементы систем жизнеобеспечения, новые конструкционные материалы и технологии, датчики для диагностирования состояния элементов конструкции и механизмов и другие", - говорится в сообщении.

В настоящий момент идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции. Предполагается, что оно будет завершено летом текущего года. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.