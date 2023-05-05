Дания предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 250 млн. долларов

ЦАМТО, 4 мая. Дания предоставит Украине крупный пакет военной помощи и финансовой поддержки на сумму 1,7 млрд. датских крон (около 250 млн. долл.).

Согласно заявлению Министерства обороны Дании, решение было принято 2 мая Комитетом по внешней политике парламента страны.

Как сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в новый пакет военной помощи Украине войдут бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины, машины для наведения переправ, машины для разминирования, боеприпасы для противотанковых гранатометов "Карл Густав" M4. Кроме того, пакет предусматривает финансирование закупки систем ПВО, а также выделение суммы в 50 млн. евро на поддержку нелетального оборудования стандарта НАТО.

Предыдущий пакет помощи, предоставленный Данией в марте, включал боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для систем противовоздушной обороны.

Кроме того, правительство Дании недавно утвердило программу поддержки Украины на 2023 год с общим объемом ассигнований в размере 1 млрд. евро.

Как напоминает Armyrecognition.com, с начала боевых действий датская помощь Украине составила примерно 1 млрд. евро в виде военной поддержки и 192 млн. евро в виде гражданской гумпомощи, включая 152 млн. евро волонтерских пожертвований.

Т.Поульсен также заявил, что Дания с начала 2024 года сократит свое военное присутствие в Ираке и вместо этого сосредоточится на странах Балтии, предложив НАТО разместить в этом регионе датский батальон численностью от 700 до 1200 военнослужащих. Как предполагается, батальон будет размещаться в Латвии на ротационной основе на период от четырех до шести месяцев каждый год.