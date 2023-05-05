Войти
Lenta.ru

В США рассказали о китайском лазерном оружии против американских спутников

399
0
0
Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: industry-hunter.com

Китай располагает лазерным оружием, способным ослеплять американские спутники. Об этом рассказывает журнал Popular Mechanics.

Американское издание ссылается на публикацию Army Technology, где говорится о необычной активности на одной из военных баз в провинции Синьцзян (западная часть Китая).

Popular Mechanics пишет, что на полигоне находятся как минимум два лазера, которые могут использоваться в качестве противоспутникового оружия. Согласно ранее утекшим в сеть документам, в правительстве США допускают, что Китай может применять оружие для повреждения или захвата американских спутников в военное время.

Отмечается, что наибольшую активность лазерные установки проявляют в светлое время суток, когда Солнце к югу от полигона. Этот же период, как пишет издание, является наиболее благоприятным для наблюдения за регионом при помощи спутников.

В ноябре 2021 года заместитель начальника по космическим операциям Космических сил США, генерал Дэвид Томпсон заявил, что Россия и Китай проводят ежедневные атаки американских космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
24.10.2022
Штатная комплектация: для чего США продлевают срок службы 60-летних бомбардировщиков
05.08.2021
Грузинские генералы просят дружбы с Россией
10.01.2017
Российские эксперты прокомментировали испытание Китаем самолета на водороде
24.04.2015
С-300 не сможет защитить Иран полностью
05.06.2013
Азия запасается атомным оружием
03.06.2013
Ил-76: цена серии
03.03.2008
В Индии впервые предложен военный бюджет в объеме более 1 трлн рупий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:29
  • 48871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского