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Пентагон изменит схему закупки запчастей F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон в концу текущего года запланировал изменить действующую схему закупки запасных частей для истребителей пятого поколения F-35. Об этом рассказывает Defense News.

Издание пишет, что вместо текущей транзакционной схемы, предполагающей плату за оказанные услуги или доставленные запчасти, корпорация Lockheed Martin и Минобороны США перейдут к заключению контрактов, ориентированных на конечный результат, — Performance Based Lifecycle (PBL).

Согласно этой схеме, подрядчик Пентагона по программе F-35 на ремонт и обслуживание самолета получит фиксированную сумму, которую будет тратить на протяжении пятилетнего срока действия соглашения. Издание пишет, что логика нового контракта предполагает заинтересованность Lockheed Martin в меньшем числе поломок F-35 и, как следствие, большей надежности комплектующих истребителя, поскольку в противном случае прибыль корпорации, определяемая остатком фиксированной суммы соглашения, будет уменьшаться.

Опрошенные Defense News эксперты выразили надежду, что новый PBL-контракт, если он будет заключен, улучшит логистику, срок службы уже имеющихся элементов и техническое обслуживание истребителей, но приведет к сокращению числа запасных частей, что может представлять опасность во время крупномасштабного конфликта.

В апреле Defense News со ссылкой на исполнительного директора Lockheed Martin Джима Тайклета и финансового директора корпорации Джея Малава сообщило, что поставки истребителей пятого поколения F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3 (TR3).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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