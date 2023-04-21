Войти
Lenta.ru

Поставки истребителей F-35 сократятся

222
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Поставки истребителей пятого поколения F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3 (TR3). Об этом ссылкой на заявления исполнительного директора Lockheed Martin Джима Тайклета и финансового директора корпорации Джея Малава сообщает Defense News.

Представители крупнейшего подрядчика Пентагона отказались назвать конкретные числа по поставкам. Издание напоминает, что в декабре 2022-го в Lockheed Martin обещали отгрузить заказчикам в 2023-м от 147 до 153 истребителей пятого поколения.

Defense News пишет, что разработка программного обеспечения TR3 и оборудования для него, предшествующая обновлению старых F-35 до версии Block 4, должна была завершиться в апреле 2023-го. Теперь соответствующие работы планируется закончить до апреля 2024-го.

В марте издание The Drive со ссылкой на главу Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил США генерала Марка Келли сообщило, что истребитель F-35 версии Block 4 получит новые средства радиоэлектронной борьбы, которые станут главной особенностью улучшенного самолета.

В ноябре журнал Popular Mechanics писал, что стоимость часа полета истребителя F-35 обходится в 41,9 тысячи долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
20.07.2021
Daily Mail (Великобритания): россияне гордо показывают на МАКС-2021 прототип новейшего легкого истребителя 5-го поколения
03.05.2019
Первое боевое применение истребителей F-35A ВВС США
17.07.2018
Пентагон заказал рекордную партию F-35
23.11.2015
KF-X. Парламентарии забили тревогу
10.04.2012
Канада приостановила финансирование покупки истребителей F-35
01.07.2009
Новинки парижского салона
04.04.2008
В США начата сборка первого серийного истребителя F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх