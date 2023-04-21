Поставки истребителей F-35 сократятся

Поставки истребителей пятого поколения F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3 (TR3). Об этом ссылкой на заявления исполнительного директора Lockheed Martin Джима Тайклета и финансового директора корпорации Джея Малава сообщает Defense News.

Представители крупнейшего подрядчика Пентагона отказались назвать конкретные числа по поставкам. Издание напоминает, что в декабре 2022-го в Lockheed Martin обещали отгрузить заказчикам в 2023-м от 147 до 153 истребителей пятого поколения.

Defense News пишет, что разработка программного обеспечения TR3 и оборудования для него, предшествующая обновлению старых F-35 до версии Block 4, должна была завершиться в апреле 2023-го. Теперь соответствующие работы планируется закончить до апреля 2024-го.

В марте издание The Drive со ссылкой на главу Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил США генерала Марка Келли сообщило, что истребитель F-35 версии Block 4 получит новые средства радиоэлектронной борьбы, которые станут главной особенностью улучшенного самолета.

В ноябре журнал Popular Mechanics писал, что стоимость часа полета истребителя F-35 обходится в 41,9 тысячи долларов.