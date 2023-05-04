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ТАСС

МО РФ: США отвергли требования о выводе американского ядерного оружия на свою территорию

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин
Замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты отвергли требования по выводу их ядерного оружия на национальную территорию, заявил замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.

"Дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием", - отметили в ведомстве.

Он подчеркнул, что требования РФ о прекращении подобной практики и "выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты". 

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