Перечислены российские средства для уничтожения танков Leopard

Вооруженные силы России имеют множество средств для уничтожения немецких танков Leopard, которые передали Украине. Военный эксперт Алексей Леонков перечислил российское противотанковое оружие в беседе с «Известиями».

«Мы же знаем, что у нашей армии только противотанковых ракетных комплексов очень много. Есть, например, воздушного базирования, которые используются вертолетами или самолетами — «Штурм», «Атака» и так далее. Есть наземные комплексы — «Конкурс», «Корнет» и другие. Это те ПТРК, которые пробивают серьезную броню. Мин еще больше, можно долго перечислять», — сказал он.

Леонков добавил, что у российских танков есть бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, включая «Манго-2» для Т-72 и «Свинец», используемые на Т-90. По его словам, «Манго-2» может пробивать Leopard в любой проекции.

Ранее журналисты Bild сообщили, что наибольшую опасность для Leopard представляют современные противотанковые комплексы, распространенные мины ТМ-62 и российские танки.

В феврале в госкорпорации «Ростех» рассказали, что российские противотанковые комплексы «Корнет», ракеты «Атака» и «Вихрь», а также снаряды «Манго» смогут эффективно поражать танки Leopard 2.