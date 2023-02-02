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В «Ростехе» назвали эффективное оружие России против танков Leopard 2

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ПТРК "Корнет"
ПТРК "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом ТАСС сообщили в «Ростехе».

Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго».

«Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения», — сказали в «Ростехе».

Там напомнили, что у Leopard 2 нет динамической защиты, потому против них будут эффективны, в частности, ракеты «Вихрь» и «Атака».

В январе бывший главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин в беседе с «МК» заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые были обещаны Киеву западными союзниками, не являются сложными мишенями для российского оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Атака
Корнет
Манго
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чиркин Владимир
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