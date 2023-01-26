Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине

Немецкие танки Leopard 2, которые были обещаны Киеву западными союзниками, не являются сложными мишенями для российского оружия. Возможность уничтожить эти боевые машины на Украине оценил бывший главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин в беседе с «МК».

По словам собеседника издания, Leopard сильно уступают и модернизированным версиям отечественных Т-90 «Прорыв», и танкам «Армата», которые постепенно начинают задействоваться российскими военными.

«Немецкий танк имеет большой коэффициент так называемой "фигурности". Это, считай, целый дом на гусеницах. Попасть в него не так-то сложно. И горят эти "Леопарды" синим пламенем за милую душу», — заявил эксперт.

Так, отметил Чиркин, при удачном стечении обстоятельств всего один российский вертолет огневой поддержки, который использует управляемые и неуправляемые реактивные снаряды, может сразу сжечь до десяти танков. Кроме того, Вооруженные силы России располагают большим количеством противотанковых средств, в том числе управляемыми и неуправляемыми реактивными снарядами, противотанковыми минами и гранатометами, добавил генерал.

Ранее 25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. Первая партия будет насчитывать 14 танков.