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Ростех

Ростех запустил первое в России производство микрофонов размером с горошину для спецслужб

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Завод «Октава»
Завод «Октава».
Источник изображения: Антон Тушин

Завод «Октава» (под управлением компании «РТ-Капитал» входит в Госкорпорацию Ростех) запустил первое в России производство миниатюрных микрофонов МКЭ-396, которые заместят продукцию иностранных производителей. Новый микрофон имеет диаметр всего 6 мм и предназначен для использования в петличках телеведущих, гарнитурах операторов колл-центров, устройствах для конференций. Электретные микрофоны, способные сохранять заряд без сети, также незаменимы в оборудовании сотрудников подразделений ВС РФ и спецслужб.

Электретный конденсаторный микрофон (ЭКМ) – устройство, которое может работать без источника питания высокого напряжения благодаря использованию электрета. Этот материал содержит постоянный заряд тока, поэтому микрофону для нормальной работы достаточно одной батарейки АА.

«Благодаря небольшому размеру всего в 6 мм и способности сохранять заряд без сети микрофоны МКЭ-396 незаменимы, в частности, в работе специалистов российских спецслужб. В гражданском сегменте акустическая продукция тульского предприятия Ростеха сможет полностью заместить импортные образцы миниатюрных электретных микрофонов, которые занимали 100% российского рынка. В год «Октава» планирует выпускать около 10 тысяч изделий», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

МКЭ-396 представляет собой усовершенствованный вариант ранее производившейся на «Октаве» модели МКЭ-394, предназначенной для нужд военно-морского и гражданского флота РФ. Новый микрофон меньше своего предшественника по размерам и лучше по звуковым характеристикам (разборчивость и чистота речи).

«Завод «Октава» после долгих лет перерыва снова стал выпускать ЭКМ. Это стало возможным благодаря переходу к иной технологической структуре, приобретению новых и возрождению старых компетенций», – добавил генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Октава ПАО
Ростех
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