Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле заявили, что данные США о потерях РФ на Украине "взяты с потолка"

91
0
0
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - США не располагают достоверными данными о потерях России в украинском конфликте, информация о ста тысячах убитых и раненых "взята с потолка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как абсолютно взятые с потолка", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать данные США о том, что за последние 5 месяцев Россия потеряла убитыми и ранеными в украинском конфликте 100 тыс. человек.

"У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться", - пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе "нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.02.2022
Посол РФ в Лондоне: мы могли бы быть хорошими партнерами
30.11.2021
Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
17.05.2021
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
28.10.2016
Огонь в небесах
28.08.2014
ОСК: первый корпус авианосца "Мистраль" доставят в Россию в ноябре
09.04.2014
Мировой рынок экспортных продаж новых боевых бронированных машин в 2010-2017 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 01:40
  • 1
Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"
  • 02.05 23:36
  • 48694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 19:38
  • 10
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 14:33
  • 13
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 02.05 13:13
  • 1
Жесткий «Ответ» подводной угрозе
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб