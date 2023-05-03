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Министр обороны РФ провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 2 мая. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 2 мая прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

"Вооруженные Силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения", – заявил Сергей Шойгу.

Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек.

"Наши военнослужащие уничтожили 8 самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов, – сообщил министр обороны РФ. – Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом".

Сергей Шойгу также подчеркнул, что действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения.

"Руководством страны перед оборонными предприятиями поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства, приняты необходимые оперативные меры", – напомнил министр обороны.

Кроме того, по словам главы военного ведомства, эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов.

В круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска.

В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз.

В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", – отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, по мнению министра обороны, не менее важным вопросом является наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов.

"В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы", – завил глава военного ведомства.

* * *

Переходя к тематической повестке совещания, Сергей Шойгу предложил обсудить ход выполнения государственного оборонного заказа Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

"Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов", – отметил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также добавил, что по некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизация существующих образцов.

Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки.

"Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", – поставил задачу глава военного ведомства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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