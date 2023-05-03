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Интерфакс-АВН

Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

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Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Источник изображения: bmpd

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости в кратчайшие сроки удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, выпускаемых корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, "многое из которого не имеет аналогов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Шойгу Сергей
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