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Интерфакс-АВН

Польша заявила, что строительство электронного барьера на границе с Белоруссией будет завершено летом

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Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией.
Источник изображения: © Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter

Минск. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Строительство заграждения на польско-белорусской границе будет завершено летом текущего года, сообщила представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская в интервью Польскому агентству печати.

"На границе с Беларусью уже установлено 206 километров электронного барьера, включающего камеры и датчики движения. Осталось завершить всего 150 метров последнего участка", - сказала представитель польской погранслужбы.

"Там имеется проблема с затоплением территории. Завершение работ станет возможным летом, когда спадет уровень вод в реке Нарев", - уточнила она.

Михальская подчеркнула, что "практически весь барьер уже работает, фиксируется все происходящее на границе". Она сообщила, что, в частности, с начала текущего года было зафиксировано 8 тыс. попыток незаконного пересечения польской границы на участке, граничащем с Белоруссией, в то время как за весь 2022 г. польские пограничники сообщали о 15,7 тыс. таких попыток.

Ранее Польша заявляла о планах завершить установку электронного барьера на границе с Белоруссией до конца 2022 г., однако эти планы не были реализованы из-за задержек в поставке тепловизионных камер.

Строительство электронного барьера на границе с Белоруссией было начато в июне прошлого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

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Страны
Белоруссия
Польша
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