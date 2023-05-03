Глава Комитета начштабов ВС США обсудил с главнокомандующим ВСУ ход конфликта на Украине

Марк Милли в ходе диалога выразил поддержку суверенитета Украины

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли обсудил в ходе телефонного разговора с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным ход конфликта, стороны обменялись оценками ситуации. Об этом говорится в распространенном пресс-службой КНШ в понедельник заявлении.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России на Украину и обменялись [мнениями о] перспективах и оценками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Милли в ходе разговора подтвердил "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".