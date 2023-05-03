Войти
ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США обсудил с главнокомандующим ВСУ ход конфликта на Украине

91
0
0
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Источник изображения: Алексей Ерешко/ТАСС

Марк Милли в ходе диалога выразил поддержку суверенитета Украины

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли обсудил в ходе телефонного разговора с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным ход конфликта, стороны обменялись оценками ситуации. Об этом говорится в распространенном пресс-службой КНШ в понедельник заявлении.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России на Украину и обменялись [мнениями о] перспективах и оценками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Милли в ходе разговора подтвердил "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.02.2022
Посол РФ в Лондоне: мы могли бы быть хорошими партнерами
30.11.2021
Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
17.05.2021
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
28.10.2016
Огонь в небесах
28.08.2014
ОСК: первый корпус авианосца "Мистраль" доставят в Россию в ноябре
09.04.2014
Мировой рынок экспортных продаж новых боевых бронированных машин в 2010-2017 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 01:40
  • 1
Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"
  • 02.05 23:36
  • 48694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 19:38
  • 10
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 14:33
  • 13
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 02.05 13:13
  • 1
Жесткий «Ответ» подводной угрозе
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб