В США заметили «российские» С-300 и «Тор-М1»

В США заметили «российские» ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1». Об этом сообщает издание The Drive.

Технику, внешне напоминающая комплексы российского производства, на железнодорожной станции в городе Белвью (штат Огайо). Источник: Joseph Zadeh / @aboveaverage.joe

Технику, внешне напоминающую комплексы российского производства, обнаружили на железнодорожной станции в городе Белвью (штат Огайо). На снимках, сделанных фотолюбителем Джозефом Задехом, можно заметить четыре машины. Согласно изданию, речь идет о транспортно-пусковой установке и мобильном радаре С-300 и пусковой установке и транспортно-заряжающей машине «Тор-М1».

Принадлежность техники не сообщается. Издание, изучив фотографии, допускает, что с большой вероятностью обнаруженная техника является макетом хорошего качества.

В апреле The Drive подтвердили в Пентагоне, что трофейный российский танк Т-90А действительно направлялся на полигон в США. Пост со снимками Т-90А в Reddit опубликовал пользователь под ником Mutantlight. Telegram-канал «Военкоры русской весны» заметил, что Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады был захвачен 25 сентября 2022 года в Кирилловке Харьковской области 92-й бригадой Вооруженных сил Украины.

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