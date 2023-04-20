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Пентагон подтвердил направление трофейного российского Т-90А на полигон в США

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Фотография трофейного российского боевого танка Т-90А
Фотография трофейного российского боевого танка Т-90А.
Источник изображения: preview.redd.it

Трофейный российский танк Т-90А действительно направлялся на полигон в США. Эту информацию The Drive подтвердили в Пентагоне.

Издание направило письмо в Минобороны США с просьбой прокомментировать распространяемые в социальных сетях снимки Т-90А, который двое суток простоял на площадке для грузовиков в штате Луизиана.

«Динамическая защита танка была инертна, он не был вооружен и не нес каких-либо опасных материалов и ни в коем случае не представлял опасности для населения», — написал в ответном письме представитель Пентагона Сью Гоф.

Собеседник подтвердил предположение блогеров, что танк направлялся на Абердинский испытательный полигон армии США в штат Мэриленд. Задержка с транспортировкой боевой машины была вызвана временной неполадкой с перевозившим его грузовиком.

Издание напоминает, что на соответствующем полигоне боевая техника тестируется на уязвимости, в частности, проводится ее обстрел прямой наводкой. Гоф отказался подтвердить, что российский танк США передала Украина, и не сообщил, что конкретно с ним планируется делать на Абердинском полигоне.

«Так что судьбу этого танка мы можем никогда не узнать. Но, учитывая его направление [движения], вполне вероятно, что его можно будет использовать для разрушительных испытаний, например, для испытания против него оружия», — заключает издание.

Пост со снимками Т-90А в Reddit опубликовал пользователь под ником Mutantlight. Telegram-канал «Военкоры русской весны» заметил, что Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады был захвачен 25 сентября 2022 года в Кирилловке Харьковской области 92-й бригадой Вооруженных сил Украины.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
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