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Перечислены особенности российских планирующих бомб

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Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель"
Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель".
Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

Российские планирующие бомбы могут поражать практические любые цели, а также способны обходить систему противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные преимущества таких боеприпасов.

Преимущества

Планирующие бомбы — это старые модернизированные бомбы, к которым приделан двигатель и система наведения. Из-за этого их производство достаточно недорогое, объяснил специалист.

«Они способны уничтожать любые объекты, которые под ними находятся — склады с боеприпасами, они могут поражать личный состав в окопах, пункты управления, штабы. В общем, все, что находится на земле и под землей на определенной глубине. В зависимости от типа бомб, от мощности, она может уничтожать и подземные сооружения тоже», — рассказал специалист.

Их сбрасывают с самолета. У них есть двигатель, который ведет эту бомбу к указанной цели. У них есть программа полета к той цели, которая им задана

военный аналитик, полковник в отставкеВиктор Литовкин

Эти снаряды возможно запускать не в зоне действия ПВО противника, отметил Виктор Литовкин.

«Зона действия ПВО, условно какой-нибудь зенитно-ракетный комплекс имеет зону действия в 60 километров вокруг себя. А если вы запустите эту бомбу с расстояния 70 километров, то все, никакая ПВО бомбу сбить не может», — объяснил он.

Мощность планирующих бомб

При этом у планирующих бомб достаточно широкий радиус действия. Точность попадания в цель зависит от мощности боеприпаса, отметил Виктор Литовкин.

«Если она отклонилась от центра цели на 20-30 метров, то это ничего не значит, потому что мощность этой бомбы уничтожает этот объект начисто. Есть так называемый коэффициент отклонения у любого боеприпаса. Например, у артиллерийского снаряда калибром 122 миллиметра коэффициент отклонения 25 метров. Даже если он отклонится от цели на 25 метров, это ничего не значит, он уничтожит эту цель. Поэтому говорить о том, насколько они точны, не совсем правильно. Мы знаем, что она в любом случае нанесет урон противнику тот, который предполагался», — заключил он.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко сообщило, что планирующие бомбы, которые применяют Вооруженные силы России, представляют серьезную угрозу для Украины. В материале говорится о невысокой стоимости боеприпасов, а также большом уроне, который они наносят.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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