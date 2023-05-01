На Украине испугались российского «фантастического» оружия

Планирующие бомбы, которые применяют Вооруженные силы России, представляют серьезную угрозу для Украины. Об этом со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко пишет Newsweek.

По словам эксперта, планирующие бомбы сбрасываются российскими самолетами за пределами досягаемости украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Специалист отметил невысокую стоимость производства соответствующих боеприпасов.

Мнение украинского аналитика подтвердил военный эксперт Гай МакКардл. «Планирующие бомбы — довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить много целей с относительно небольшими затратами, в конечном итоге нанеся большой урон противнику», — сказал он.

В апреле директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что украинские системы противовоздушной обороны беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500, поскольку находятся в плачевном состоянии.