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ТАСС

Шойгу и министр обороны КНР провели внеплановые переговоры на полях ШОС

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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны КНР Ли Шанфу
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны КНР Ли Шанфу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Перед началом совещания и в перерывах между сессиями министры обороны России и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Министры обороны России Сергей Шойгу и КНР Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран - участниц ШОС в пятницу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались.

Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам. 

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Страны
Китай
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС
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