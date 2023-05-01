Шойгу и министр обороны КНР провели внеплановые переговоры на полях ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны КНР Ли Шанфу.

Перед началом совещания и в перерывах между сессиями министры обороны России и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Министры обороны России Сергей Шойгу и КНР Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран - участниц ШОС в пятницу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались.

Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам.