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В Великобритании похвалили российскую «Армату»

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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата».
Источник изображения: arms-expo.ru

Российские танки Т-14 «Армата», направленные в зону специальной военной операции (СВО), оснащены передовым вооружением и невидимы для противника. Похвалил технику обозреватель британского таблоида The Sun Тарик Тахир.

Автор уверяет, что российский танк получил маскирующее покрытие «Мантия», способное поглощать радиоволны, и решетчатую броню, которая обеспечивает защиту от противотанковых средств — в частности, ручных гранатометов.

Обозреватель напомнил, что Т-14 «Армата» получил безэкипажную башню, способную с высокой скоростью вращаться на 360 градусов.

В комментарии к публикации издания профессор по изучению искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета (Великобритания) Ноэль Шарки заверил, что огневая мощь российского танка способна опустошать города за считаные минуты.

В апреле обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд восхитился российским танком Т-14 «Армата».

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Российская армия применяет танки Т-14 «Армата» для атак по позициям Вооруженных сил Украины в зоне СВО.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Армата
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