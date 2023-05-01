Шойгу: попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции терпят крах

Глава российского военного ведомства выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Попытки Запада воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции, скомпрометировать руководство РФ терпят крах, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"На фоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжаются попытки воздействовать на партнеров России в целях ее изоляции. Развернута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики. Демонстрируется бескомпромиссность и готовность усиливать всестороннее давление, не считаясь с текущим ущербом своим экономическим и политическим интересам", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

"Однако, - отметил он, - все эти попытки терпят крах".

В этой связи министр выразил признательность государствам - членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.

"Независимый курс Организации в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - подчеркнул Шойгу.