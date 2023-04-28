Глава НАСА рассказал об «иронии» в сотрудничестве России и США в сфере космоса

США и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон, пишет ТАСС.

По его словам, США не могут отказаться от сотрудничества с Россией по космической программе. «Одна из величайших ироний состоит в том, что мы можем так сильно враждовать с российским правительством и президентом РФ Владимиром Путиным из-за непростительных вещей, происходящих на Украине», — назвал он причину совместной работы.

Нельсон рассказал, что американская сторона со времен холодной войны поддерживает «с россиянами сотрудничество по гражданской космической программе».

Ранее Нельсон заявил, что работа про проекту Международной космической станции (МКС) между НАСА и «Роскосмосом» может продлиться до 2030 года.