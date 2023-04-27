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НАСА понадеялось сотрудничать с «Роскосмосом» до 2030 года

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Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида
Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида.
Источник изображения: NASA, Bill Ingalls

Сотрудничество про проекту Международной космической станции (МКС) между НАСА и «Роскосмосом» может продлиться до 2030 года, понадеялся глава американского космического агентства Билл Нельсон. Об этом пишет ТАСС.

Нельсон заявил, что взаимодействие на станции «между астронавтами и космонавтами продолжается на профессиональном уровне». «Я ожидаю, что оно будет продолжаться до конца десятилетия, когда мы сведем космическую станцию с орбиты», — сказал глава НАСА.

Нельсон добавил, что взаимодействие между США и СССР в космосе не прекращалось даже во времена холодной войны.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов проинформировал руководителей космических агентств стран-партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

В феврале госкорпорация сообщила, что Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.

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Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
МКС
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